На Прикарпатті літак впав на житловий будинок: є загиблі

Невдовзі після катастрофи гелікоптера у Миколаївській області, під час якої загинули двоє людей, схожа трагедія сталася на Івано-Франківщині.

Як повідомляють у ДСНС, 28 липня близько 13:40 у селі Шепарівка Коломийського району впав легкомоторний спортивний літак.

Причому впав він прямо на житловий будинок. Повідомляється, що жертвами авіакатастрофи стали чотири особи — всі вони перебували у літаку.

Близько 14:00 пожежу було локалізовано.

У надзвичайній службі опублікували відео, зняте на місці НП.

Нагадаємо, що нещодавно у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі в озеро впав приватний гвинтокрил і повністю затонув. Туристи, які опинилися поруч на човні, витягли з води трьох постраждалих — українців, які живуть у Польщі. У лікарні потрапили мати з донькою, а також пілот гелікоптеру.

Фото ГСЧС.

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