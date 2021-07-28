26.80 / 27.00 31.56 / 31.91
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Прикарпатті літак впав на житловий будинок: є загиблі

14:59 28 липня 2021
Літак впав на будинок

Невдовзі після катастрофи гелікоптера у Миколаївській області, під час якої загинули двоє людей, схожа трагедія сталася на Івано-Франківщині.

Як повідомляють у ДСНС, 28 липня близько 13:40 у селі Шепарівка Коломийського району впав легкомоторний спортивний літак.

Причому впав він прямо на житловий будинок. Повідомляється, що жертвами авіакатастрофи стали чотири особи — всі вони перебували у літаку.

Близько 14:00 пожежу було локалізовано.

У надзвичайній службі опублікували відео, зняте на місці НП.

Нагадаємо, що нещодавно у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі в озеро впав приватний гвинтокрил і повністю затонув. Туристи, які опинилися поруч на човні, витягли з води трьох постраждалих — українців, які живуть у Польщі. У лікарні потрапили мати з донькою, а також пілот гелікоптеру.

Фото ГСЧС.

863

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Келлі Кларксон

Популярну співачку й телезірку зобов'язали платити колишньому чоловікові аліменти в розмірі 200 тисяч доларів щомісяця

Пожежа в Анталії

У Туреччині вирують лісові пожежі: в курортній Анталії почалася евакуація

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.