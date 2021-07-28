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Події

В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув відомий український пілот

16:51 28 липня 2021
Ігор Табанюк

На Прикарпатті внаслідок авіакатастрофи розбився один з найдосвідченіших пілотів України Ігор Табанюк. Він виконував політ на літаку «Адвантік ВТ-10» разом з трьома пасажирами — американськими туристами. В результаті аварії літак впав на порожній приватний будинок у селі Шепарівка.

Ігор Табанюк, якому виповнилося 59 років, — відомий пілот, що віддав небу сорок років життя. Син військового пілота, Табанюк закінчив чернігівське військове авіаційне училище, був командиром ескадрильї та заступником командира полку з льотної підготовки. Служив в Угорщині та Азербайджані. На початку дев'яностих Табанюк разом із сім'єю переїхав до Коломиї.

Останні роки Табанюк розвивав малу авіацію та був одним з власників приватного аеродрому в Коломиї. У 2013 році саме там під час польоту розбився молодший син Ігоря Табанюка.

У 2009 році й життя самого Ігоря Табанюка висіло на волосині — шість днів він провів у Гімалаях, зазнавши аварії під час польоту на параплані.

Відомо, що кілька років тому популярний телеведучий Дмитро Комаров саме разом з Ігорем Табанюком встановив рекорд за кількістю відвіданих за три доби аеродромів в країні.

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