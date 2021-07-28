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СБУ знешкодила російського шпигуна, який збирав інформацію про артсклади

17:04 28 липня 2021
СБУ знешкодила російського шпигуна, який збирав інформацію про артсклади

На Черкащині викрили агента російської військової розвідки — співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання ним секретної інформації про один зі складів артилерійських боєприпасів регіону. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Згідно з оперативними даними, чоловік був завербований російською спецслужбою, будучи на території РФ, і отримав завдання збирати і передавати інформацію про військові стратегічні об'єкти.

Вже по прибуттю в Україну зловмисник намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця ЗСУ.

Контррозвідники і слідчі СБУ задокументували факти збору новоявленим агентом відомостей, в т. ч. з обмеженим доступом, про місця розташування артилерійських складів на території регіону, режим їх охорони, перелік і кількість боєприпасів, що зберігаються на них.

Затриманому вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 («Державна зрада») Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше завербованого російською розвідкою громадянина України, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ, затримали в Кіровоградській області.

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