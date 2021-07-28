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Авіакатастрофа на Івано-Франківщині: у мережу потрапило відео падіння літака

19:25 28 липня 2021
Авіакатастрофа на Івано-Франківщині: у мережу потрапило відео падіння літака

У мережі з'явилося відео падіння літака на Прикарпатті, яке відбулося в середу, 28 липня. Як повідомляє ресурс Pavlovsky News в Telegram, версія про занадто низький політ не підтвердилася — літак знаходився на безпечній висоті, але різко спікірував на житловий будинок з невстановлених причин.

Трагедія сталася в селі Шапарівці Коломийського району близько 13:40.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом катастрофи літака, попередня кваліфікація інциденту — порушення правил повітряних рейсів.

Повідомляється, що в постраждалому будинку в момент аварії літака перебували жінка і двоє дітей, які почули невідомий шум і встигли вибігти на вулицю. Вони не постраждали.

Нагадаємо, в катастрофі загинув один з найдосвідченіших пілотів України Ігор Табанюк. Він виконував політ на літаку «Адвантік ВТ-10» разом з трьома пасажирами — американськими туристами. Жоден з них теж не вижив.

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