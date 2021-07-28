Справа банди колишнього інструктора СБУ Сенсея: знімали тортури на відео та викладали у телеграм

У Київській області була припинена діяльність банди особливо небезпечних злочинців, яку очолював колишній інструктор СБУ. Серед їхніх жертв — суддя Апеляційного суду, сім'я колишнього прокурора, харківський оперативник і мер великого міста у Київській області. Звірячі напади злочинці пояснювали тим, що таким чином вони борються з корупціонерами. Зловмисники діяли дуже жорстко. Своїх жертв вони катували, при цьому знімаючи все, що відбувається, на відео. Не шкодували ні жінок, ні дітей. Правоохоронці вистежували злочинців чотири з половиною роки. І ось нарешті підозрювані затримані. Про подробиці затримання членів так званої банди Сенсея «ФАКТАМ» в ексклюзивному інтерв'ю розповів начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

«Оверін з'являвся несподівано й нізвідки. Так само й зникав у нікуди»

— Вся ця історія почалася ще у 2017 році, коли в Харкові було скоєно замах на співробітника карного розшуку, — розповідає Андрій Небитов. — Під колесом машини оперативника хтось закріпив гранату. Стався вибух, співробітник поліції отримав серйозні поранення, але, на щастя, залишився живий. Нашим харківським колегам тоді вдалося встановити, що одним із причетних до цього злочину міг бути Олександр Оверін (ім'я змінено на вимогу закону. — Авт.) — особистість в певних колах досить відома. Він мав певне відношення до СБУ, був президентом Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні. У Службі безпеки України Оверін тренував співробітників спецпідрозділів. Крім того, він безплатно навчав рукопашного бою дітей з малозабезпечених родин.

Забігаючи трохи наперед, хочу сказати, що Оверін як людина, добре знайомий з оперативно-розшуковою діяльністю, дуже ретельно організовував нальоти. Він сам і члени його банди деякий час стежили за своїми потенційними жертвами, вивчали їхній порядок дня, маршрути пересування. Сам Оверін встановлював на деревах камери стеження. Чому на деревах? Тому що розумів, що у його жертв на будинках теж є камери спостереження. Тому під час стеження Оверін завжди пересувався біля вибраного об'єкту бігом, на голову натягав капюшон, щоб на відео неможливо було розгледіти його обличчя. Він з'являвся несподівано й нізвідки. Так само зникав у нікуди. Вийти на слід Оверіна було надзвичайно складно. Примітно, що він завжди носив наплічник, в якому знаходився автомат АКС.

За словами Андрія Небитова, «банда Сенсея» потрапила в поле зору правоохоронців у 2017 році

Згодом Оверін, відомий також на прізвисько Сенсей, засвітився в Київській області. У Броварах було скоєно напад на суддю Апеляційного суду. Сенсей зі своїми подільниками ввечері, коли вся родина судді була разом, проник у будинок. Самого суддю та його дружину зв'язали, побили, вимагали сказати, де вони ховають гроші. Після чого забрали з собою повнолітнього сина судді, поклали його у багажник, вивезли до Києва і там викинули з машини.

Ми почали пошуки Оверіна. Незабаром з'ясувалося, що він давно не з'являється за місцем проживання й не має жодних контактів з дружиною та дочкою.

У вересні 2018 року Сенсей вчиняє новий напад. Його жертвою став столичний адвокат. Бандити проникли у будинок юриста в Печерському районі, прострелили йому обидві ноги, досить жорстоко катували чоловіка, який спливав кров'ю. Просто дивом адвокату вдалося врятуватися. Вибравши момент, він натиснув на тривожну кнопку. Зловмисники не помітили цього й продовжували катувати юриста. У цей момент до будинку під'їхав наряд патрульної поліції. Почалася перестрілка. Крім того, зловмисники кинули в бік поліцейських гранату. Один патрульний був поранений. Важке поранення отримав й один з бандитів: в його руці вибухнула граната. Іншим зловмисникам вдалося втекти.

Після цього злочину Оверін немов у воду канув. До нас доходила інформація, що він за підробленими документами міг виїхати на територію Російської Федерації.

Понад два роки про Оверіна не було нічого чутно. Але наприкінці 2020 року у Бориспільському районі відбувається напад на сім'ю працівника IT-сфери. Така сама схема. Група людей вдирається ввечері до будинку, зв'язує господарів, б'є їх, вимагає гроші. Правда, цього разу в діях бандитів з'явилося дещо нове. Ватажок угруповання, швидше за все, це був Оверін, заявляє своїм жертвам, що вони є корупціонерами, а Сенсей з товаришами — месники.

Жертви почали протестувати, що ніколи не були чиновниками, а мають власний бізнес. Тому не могли наживатися на бюджетних коштах. Але бандитів це не зупинило. Вони забрали всі знайдені в будинку гроші, банківські картки, а також автомобіль, на якому повернулися до Києва. Одразу, щоб не відтягувати справу на безрік, вони з карток зняли всі гроші в банкоматі.

Три дні по тому знову у Бориспільському районі стався напад на мера одного з міст Київської області. Мер зі своєю дружиною відпочивав в альтанці, коли до них підбігли люди у балаклавах і почали бити. Зв'язавши подружжя, зловмисники пішли у будинок по гроші. Відчиняють одну з шаф, а там з телефоном у руці сидить підліток — син судді. Бандити вирішили, що хлопчина встиг подзвонити в поліцію. Правда, сам юнак у цьому не зізнався, сказавши, що спілкувався телефоном із сестрою. Від гріха подалі бандити вирішили залишити будинок мера.

Справа набула дуже великого резонансу, оскільки події відбувалися саме під час перевиборів до місцевих рад і чинний мер балотувався на повторний термін. Була версія, що цей злочин може не зовсім вписуватися в схему нападів «банди Сенсея», а є політичним замовленням. Але, проаналізувавши все, ми зробили висновок, що на родину мера напав саме Сенсей. Тим більше що сам мер мені особисто потім розповідав: злочинці звинувачували його в тому, що він нібито накрав грошей, а держава його не карає.

Нам вдалося з'ясувати, що зловмисники готували напад на мера не один день. Вони ретельно опрацювали шляхи відступу. Від будинку мера йшли лісом два кілометри пішки й тільки потім поїхали на автомобілі.

Крім того, в тому ж лісі ми виявили схованку бандитів, де вони збиралися безпосередньо перед нападом і вичікували слушного часу.

Будинок однієї з жертв банди

А ще зловмисники були добре оснащені технічно. Нам вдалося перехопити деякі їхні переговори по рації. Вони ніколи не називали імен. Як позивні використовували назви сторін світу або міст.

«Не дочекавшись господарів, зловмисники розпиляли сейф болгаркою»

— У січні 2021 року бандити напали на будинок, в якому живе родина колишнього прокурора, — згадує Андрій Небитов. — Причому саме його сім'я, а не він. У будинку бандити застали лише охоронця й чотирирічного хлопчика. Вони стежили довгий час за будинком і з`ясували, що батьки хлопчика приїжджають о 19:00. Але того разу щось пішло не за планом. Бандити не знали, що господарі затрималися на корпоративі.

Охоронця бандити зв'язали, а з малюком почали загравати, щоб той показав, де в помешканні знаходиться сейф. І дитина показала. Не дочекавшись батьків хлопчика, зловмисники розпиляли сейф в одній з кімнат болгаркою, забрали гроші й коштовності та зникли з місця злочину.

У цій низці нападів була одна дуже цікава особливість. Зловмисники вибирали не просто будинки чиновників і представників бізнесу, де можна було б поживитися, а будинки, які розташовані впритул до лісу. Щоб легше ховатися з місця злочину. Ще одна подробиця: бандити позначали собі в лісі стрічками шлях відступу, аби не заблукати.

Згодом стався черговий розбійний напад. Цього разу жертвами «банди Сенсея» були люди, які не мали жодного відношення до державної служби. Типові представники середнього бізнесу. Будинок — одним боком до лісу, стрічки на шляху відступу. Все — як завжди. Знову майже два кілометри зловмисники з награбованим йшли пішки лісом, після чого… поїхали на звичайному таксі. Тут вони й схибили. На підставі показань свідків вдалося встановити особи чотирьох членів банди, які незабаром були затримані. Ми розуміли, що зловмисників могло бути набагато більше. Крім того, нам тоді ще не вдалося затримати самого Сенсея.

Підроблене посвідчення Сенсея

17 червня в селі Стоянка Бучацького району стався черговий розбійний напад. І знову жертвами були не чиновники, а звичайні бізнесмени, з будинком, купленим у кредит, і старенькою автівкою. Бандити душили господарів будинку ременями, знімали процес тортур на відео та змушували їх зізнаватися в тому, що вони корупціонери. Зловмисники мали пачки сувенірних купюр: долари, євро. Вони розклали їх на столі перед господарем і змусили його на камеру зачитати заздалегідь підготовлений текст, мовляв, я, такий-то, краду у держави й простих людей… Такий саме ролик вони хотіли записати й з дружиною господаря. Але жінка відмовилася та на камеру сказала, що жодного відношення до державної служби не має ні вона, ні її чоловік.

— Для чого Сенсею знадобилося це відео?

— Оверін вирішив почати рекламувати свою діяльність. Він відкрив телеграм-канал, який назвав «канал Сенсея». Планував викладати відеоролики про те, як разом з іншими «месниками» бореться за справедливість, забираючи «награбоване» у «корупціонерів».

Надалі Сенсей знахабнів настільки, що почав погрожувати співробітникам карного розшуку, які його вистежували. Дзвонив їм з невідомого номера та прямо говорив: «Не припиниш мене шукати — з тобою буде те ж саме, що і з харківським оперативником». Крім того, на своєму телеграм-каналі він викладав особисті дані оперуповноважених, які вели щодо нього розслідування.

— Як Оверін був заарештований?

— Велося ретельне розслідування. Коло звужувалося. Ми встановили чотири адреси, за якими він міг з'являтися, та влаштували там засідку. Так зрештою Оверіна й заарештували. Незабаром заарештували також його подільника на прізвисько Хімік.

— Членами «банди Сенсея» були співробітники правоохоронних органів?

— Ні. Це були звичайні кримінальники, які відсиділи свої терміни. Членів банди Оверін підшукував… у соціальних мережах. Розповідав кандидатам у подільники, що діє виключно з благородною метою: карає корупціонерів. Але при цьому більшу частину награбованого Сенсей залишав собі. Інші члени банди проти цього не заперечували…

Наразі й сам Оверін, і члени його банди заарештовані. Якщо вина Сенсея буде доведена, йому загрожує довічне ув'язнення.

На фото в заголовку Олександр Оверін у залі суду

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