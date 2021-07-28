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Події

«Він був другом»: телеведучий Дмитро Комаров відгукнувся на загибель в авіакатастрофі Ігоря Табанюка

20:23 28 липня 2021
Ігор Табанюк і Дмитро Комаров

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров відреагував на загиблого в авіакатастрофі на Прикарпатті Ігоря Табанюка з іноземними туристами.

У своєму Instagram Комаров зазначив — практично всі пілоти, з якими він спілкувався після трагедії, були єдині в думці: якщо Табанюк не зміг впоратися з цією ситуацією — вона була непоправною.

Комаров також розповів, що останній рік для Ігоря був важким — у нього намагалися «віджати» аеродром в Коломиї, справу його життя.

«Я звертаюся до керівництва міста і країни — будь ласка, прослідкуйте, щоб після смерті Табанюка не загинула справа його життя — аеродром. Ігор зробив дуже багато, відродив об'єкт з нуля. Аеродром зобов'язаний жити далі», — закликав телеведучий, відомий своєю любов'ю до малої авіації.

Нагадаємо, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом падіння літака, попередня кваліфікація інциденту — порушення правил повітряних польотів. У постраждалому будинку в момент падіння літака знаходилися жінка і двоє дітей, які почули невідомий шум і встигли вибігти на вулицю. Вони не постраждали.

Фото instagram.com/komarovmir/

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