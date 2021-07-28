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Події

До поїздів не підібратися: потужна злива затопила залізничний вокзал в Чернівцях (відео)

22:55 28 липня 2021
Злива в Чернівцях

Чернівці в середу, 28 липня, як раніше Бердянськ, пережили справжній потоп, — місто накрила потужна злива, через яку під воду пішли не тільки центральні вулиці міста, але навіть залізничний вокзал. Залізничникам довелося вручну вимітати воду в стічну яму.

Проте на опублікованих в мережі відео вода все-одно стікала в бік перону і шляхів, так що до потягів було неможливо дістатися.

У мережі повідомили, що хоча негода тривала всього півгодини, її наслідки виявилися дуже вражаючими і для міста. Місцеві жителі активно постять відео і фото.

Нагадаємо, тиждень тому в Закарпатті потоки хлинули з гір і затопили кілька сіл.

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