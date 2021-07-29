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Події

Знайдена мертвою 6-річна дівчинка, яка зникла під Харковом

8:45 29 липня 2021
Поліція на місці інциденту

Під Харковом знайшли мертвою шестирічну жительку села Старий Салтів Мирославу Третяк, яка напередодні не повернулася додому після прогулянки (раніше схожа трагедія з Машею Борисовою сталася на Херсонщині).

Як повідомив в соцмережі начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Рубель, поліція встановлює причини смерті дитини.

«Вдячний усім, хто допомагав у пошуку. Щирі співчуття близьким маленької Мирослави», — написав правоохоронець.

У коментарях під постом про пошук дитини в групі «Пошуково-рятувальний загін» Мілена «користувачі повідомили, що перед смертю дівчинка нібито була згвалтована, а в злочині підозрюють 13-річного хлопця.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині при загадкових обставинах загинула неповнолітня дівчина з села Бреусівка Кременчуцького району Полтавської області. Її тіло виявив місцевий тракторист на узбіччі дороги, що веде в село. А на Житомирщині 15-річну дівчинку підозрюють у вбивстві підлітка.

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