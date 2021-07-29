Поліція підтвердила причетність підлітка до вбивства 6-річної дівчинки в Харківській області

Версія про причетність підлітка до вбивства шестирічної жительки села Старий Салтів під Харковом Мирослави Третяк, схоже, підтверджується. Про це повідомляє Управління Національної поліції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, мати неповнолітнього запросили в поліцію.

«Зараз готується клопотання до суду про дозвіл допиту хлопчика і поміщення його до приймальника-розподільника для дітей», — йдеться в повідомленні.

Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

За уточненими даними, про зникнення дитини 28 липня повідомила мати дівчинки. За її словами, дочка вирушила на прогулянку з 13-річним сусідом, і не повернулася додому. В той же день, 28 липня, близько 23:50 років тіло дівчинки було виявлено в покинутому будинку в селі Старий Салтів. На голові та обличчі дівчинки були гематоми.

Нагадаємо, раніше у Пензенській області Росії підліток вбив школярку, яка не захотіла з ним цілуватися.

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