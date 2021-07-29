У київському торговому центрі підірвали поштомат: що відомо на цей момент
У Києві, де поліція нещодавно затримала двох підривників банкомату, був підірваний поштомат, встановлений у приміщенні одного з торгових центрів на Оболоні.
Як повідомляють в поліції Києва, поліцейські встановили, що в одній із скринь поштомата здетонував «саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів».
Поліцейські проводять на місці всі необхідні першочергові слідчі дії. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Після завершення перевірки цьому випадку нададуть правову кваліфікацію.
Нагадаємо, що нещодавно у Кам'янець-Подільському Житомирської області чоловік підірвав гранату — поранення отримали шестеро людей, у тому числі й чотирирічна дитина. «Підривника», який, можливо, був п'яним, затримали. Всіх постраждалих шпиталізували.
Фото поліції Києва.217
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