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Події

Двоє американців і британець: стало відомо, хто загинув разом з Ігорем Табанюком в авіакатастрофі у Прикарпатті

13:41 29 липня 2021
Авіакатастрофа на Івано-Франківщині

Стали відомі імена пасажирів, які знаходилися на борту легкомоторного літака, що зазнав аварії у селі Шепарівці Івано-Франківської області.

Як повідомили в Об'єднаній єврейській громаді, окрім пілота на борту WT-10 Advantic були двоє громадян США і один — Великобританії. Всі вони хасиди, які прибули на Івано-Франківщину на відпочинок: Амрам Фромовіц з Монсі (США), Герш Вайс з Лондону (Великобританія), Еліезер Бриль з Вільямсбургу (США)

У катастрофі загинув досвідчений пілот Ігор Табанюк, який віддав небу 40 років життя. Останні роки він розвивав малу авіацію і був одним із власників приватного аеродрому в Коломиї.

Після загибелі пілота його друг, український телеведучий Дмитро Комаров, розповів, що практично всі пілоти, з якими він спілкувався після трагедії, були єдині в думці: якщо Табанюк не зміг впоратися з цією ситуацією — вона була непоправною. За його словами, останній рік для Ігоря був важким — у нього намагалися «віджати» аеродром у Коломиї, який він вважав справою свого життя.

У мережу потрапило відео, на якому очевидець зафіксував момент падіння літака.

Фото ДСНС.

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