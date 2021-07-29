Вбивство дівчинки під Харковом: в мережі з'явилися подробиці про підозрюваного підлітка

13-річний Богдан Ф., якого підозрюють у вбивстві шестирічної дівчинки в Харківській області, був помічений в неодноразових бійках з іншими дітьми, причому не гребував використовувати важкі предмети. Про це кореспонденту Newsroom розповіла сусідка Людмила Сидельникова.

«Він спілкувався з іншими дітьми, тільки так … Бився, і цеглою бив, і палицями. Онука мого, Богдана, палицею бив. Онук з вулиці прийшов, ліг і лежить. Я питаю:» Що трапилося? «. Він відповідає: „З тим дурником краще не грати“. Розповів, що той підбіг ззаду і вдарив палицею — по спині і по голові», — говорить жінка.

Поговорила з журналістами і мама загиблої Мирослави — Тетяна Третяк. За її словами, з підозрюваним у вбивстві її дочка була знайома з дитинства (сім'ї були сусідами). За її словами, в нещасливий день з хлопцем були Мирослава і її однокласниця Віка, хоча напередодні загибла дівчинка скаржилася на сусіда — мовляв, він її штовхав і викинув обідок для волосся.

«Я сказала не чіпати його і просто піти і обіцяла поговорити з його мамою, коли та прийде», — розповіла Тетяна.

За її словами, ввечері 28 липня діти пішли в сторону колишньої пекарні і більше їх не бачили, а коли мати оббігла околиці в пошуках дочки, побачила Богдана одного. Підліток спочатку сказав, що не бачив Мирославу, а через час повідомив, що вони розлучилися.

Тіло дівчинки виявили пізно вночі в покинутому будинку.

«Під час пошуку, люди знайшли трусики і взуття, ми зрозуміли, що сталося найгірше. Я до 5:00 ранку був біля того будинку, але всередину нас не пустили», — розповідає дід загиблої Віктор Олексійович.

У тому, що 13-річний Богдан причетний до трагедії, родичі дівчинки вже не сумніваються. На даний момент Богдан він уже зізнався у злочині, сказав Суспільному Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов.

Нагадаємо, в групі «Пошуково-рятувальний загін Мілена» в Facebook користувачі повідомили, що перед смертю дівчинка нібито була згвалтована.

Фото поліції Харківської області

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