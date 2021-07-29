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Події

Смерть на курорті: під Одесою на пляжі помер відпочивальник

18:50 29 липня 2021
пляж

У Чорноморську Одеської області прямо на пляжі помер турист. Про це йдеться на сторінці «Муніципальної варти» Чорноморської міськради у Facebook.

Трагедія сталася на міському пляжі, біля нічного клубу «To go».

«Гості нашого міста відпочивали на пляжі, коли одному з них стало погано. Звернулися до рятувальників, ті протягом години надавали невідкладну допомогу. Але чоловіка врятувати не вдалося», — йдеться у повідомленні.

На місце викликали поліцію. Територію з трупом огородили.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть українця у Туреччині. Трагедія сталася неподалік від курортного міста Кемер. В результаті зіткнення двох гідроциклів загинув 28-річний українець.


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