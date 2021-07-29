Виявлено невідомий предмет з дротами різного кольору: у Луганській області замінували автомобіль співробітника СБУ

На в'їзді в управління СБУ у Сєвєродонецьку Луганської області під одним із службових автомобілів виявили сумку з невідомим пристроєм. Про це повідомили в обласному главку поліції.

Повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення від чергового третього управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях про те, що під одним із службових автомобілів вони виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм.

На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські.

Співробітників спецслужби евакуювали з адмінбудівлі управління, територію навколо місця події оточили поліцейські.

«Встановлено, що під час заїзду службової машини на територію управління СБУ у ході обов'язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони був виявлений підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобіля з якого стирчать кілька проводів різного кольору», — повідомили у поліції.

Вибухотехніки вилучили з-під машини сумку з невідомим пристроєм. Загрози громадянам немає.

Пізніше в коментарі «Українській правді» представник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що інформація про замінування автомобіля співробітника СБУ в Луганській області відповідає дійсності. Зараз тривають оперативно-слідчі дії.

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