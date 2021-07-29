У Карпатах блискавка влучила у групу туристів, постраждали троє людей

У четвер, 29 липня, в Карпатах постраждали троє туристів — в них в горах потрапила блискавка. Раніше від удару блискавки загинув підліток на Львівщині.

Як повідомили у ДСНС, НП у Карпатах сталася вдень, коли група з восьми осіб рухалася маршрутом у районі гори Кругла.

Від блискавки постраждали троє туристів.

Травмованих доставили в селище Міжгір'я в лікарню.

Нагадаємо, в Індії від удару блискавки загинули 11 людей. Туристи намагалися зробити селфі на вежі старовинного форту в грозу.

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