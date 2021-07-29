26.82 / 27.02 31.68 / 32.02
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Карпатах блискавка влучила у групу туристів, постраждали троє людей

20:42 29 липня 2021
рятувальники

У четвер, 29 липня, в Карпатах постраждали троє туристів — в них в горах потрапила блискавка. Раніше від удару блискавки загинув підліток на Львівщині.

Як повідомили у ДСНС, НП у Карпатах сталася вдень, коли група з восьми осіб рухалася маршрутом у районі гори Кругла.

Від блискавки постраждали троє туристів.

Травмованих доставили в селище Міжгір'я в лікарню.

Нагадаємо, в Індії від удару блискавки загинули 11 людей. Туристи намагалися зробити селфі на вежі старовинного форту в грозу.

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вид на море

У Туреччині набагато дешевше: в мережі показали найдорожче житло для курортників в Кирилівці

пенсія

Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Меган Маркл і принц Гаррі

У палаці планують подати до суду на принца Гаррі та Меган Маркл, якщо в його мемуарах будуть «неточності»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.