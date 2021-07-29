Не кожне серце витримає такі перевантаження: на борту кіпрського судна помер український моряк

В територіальних водах Пакистану на борту кіпрського судна Lem Geranium помер моряк з Одеси. Раніше повідомлялося, що біля берегів Африки в Аденській затоці терпить лихо екіпаж рефрижератора THORN1 з українськими моряками на борту.

Про загибель українського моряка, повідомив морський юрист Микола Гольбін, передає УНІАН.

Гольбін повідомив, що трагедія трапилася 27 липня, помер електромеханік з Одеси, якому за 50 років. Причина смерті, швидше за все, природна.

«З огляду на характер роботи моряка і температуру повітря в Пакистані, можу сказати, що не кожне серце здатне витримати такі стреси», — цитує видання слова юриста.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Україні скасували обов'язкову періодичну атестацію моряків, яку критикували за корупційні схеми.

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