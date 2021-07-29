26.82 / 27.02 31.68 / 32.02
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Врятувати не вдалося: в Кирилівці на пляжі потонув чоловік

22:18 29 липня 2021
море

У четвер, 29 липня, відбулося кілька трагічних випадків на українських морських курортах. Після того, як під Одесою повідомили про смерть туриста на пляжі, стало відомо про чоловіка, що потонув у Кирилівці. Про це пише «РИА Мелітополь».

Трагедія сталася під вечір. Чоловіка витягли з води та намагалися надати йому першу долікарську допомогу.

Повернути до життя потерпілого не вдалося і медикам.

На пляжі, крім відпочивальників, на відео, яке було зроблено з місця події видно, що присутні і співробітники Нацгвардії. Подробиці події поки невідомі.

Нагадаємо, 10 днів тому у Затоці під Одесою потонув 49-річний чоловік та його 13-річний син. Тіло хлопчика виявили тільки на наступний день.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вид на море

У Туреччині набагато дешевше: в мережі показали найдорожче житло для курортників в Кирилівці

Каменських

«Дівчинку хочеться нагодувати»: Каменських у купальнику показала, чим займається на пляжі без Потапа

пенсія

Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

пожежа

Пожежі в Туреччині підбираються до популярних курортів (карта поширення вогню)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.