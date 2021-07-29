Врятувати не вдалося: в Кирилівці на пляжі потонув чоловік

У четвер, 29 липня, відбулося кілька трагічних випадків на українських морських курортах. Після того, як під Одесою повідомили про смерть туриста на пляжі, стало відомо про чоловіка, що потонув у Кирилівці. Про це пише «РИА Мелітополь».



Трагедія сталася під вечір. Чоловіка витягли з води та намагалися надати йому першу долікарську допомогу.

Повернути до життя потерпілого не вдалося і медикам.

На пляжі, крім відпочивальників, на відео, яке було зроблено з місця події видно, що присутні і співробітники Нацгвардії. Подробиці події поки невідомі.

Нагадаємо, 10 днів тому у Затоці під Одесою потонув 49-річний чоловік та його 13-річний син. Тіло хлопчика виявили тільки на наступний день.

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