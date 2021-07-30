Після підриву поштоматів у Києві та Одесі, наступний вибух пролунав у столиці незадовго до півночі. На жаль, цього разу без жертв не обійшлося. За реакцією соцмереж, чула вибух половина міста. В поліції Києва до закінчення роботи слідчо-оперативної групи подію не коментують.



Близько половини дванадцятої ночі у Кирилівський гай, де розташовані кілька корпусів медичних на науково-дослідних закладів у сфері психіатрії (зокрема лікарня, відома у місті як «Павлівка» або «Фрунзе, 103»), були викликані правоохоронці, медики, рятувальники та аварійні служби.

За інформацією джерела «ФАКТІВ», потужний вибух стався у давно полишеній напризволяще шестиповерховій недобудові «нового» корпусу одного з цих закладів. Аварійна бригада газової служби, яка прибула на місце, запевнила, що будівля ще не була газифікована.



Правоохоронцям вдалось знайти вцілілого свідка — молоду дівчину, яка розказала, що гуляла тут з компанією. На щастя, їй треба було відійти — і за хвилину по тому пролунав вибух. Наразі не відомо, що саме вибухнуло і чи вижив ще хто-небудь з компанії.



Правоохоронці не виключають версії, що вибух був спричинений для самогубства, — судячи з зовнішності дівчини та вигляду решток жертв, вони можуть належати до якоїсь з течій субкультур готів чи емо, у традиціях яких романтизація смерті та самогубства. Хоча, як показує практика, ця романтизація причиною справді самогубств стає дуже рідко. Але поки що це — не основна версія. Серед можливих — нещасний випадок, спричинений вибуховим пристроєм, який компанія могла як принести з собою, так і наткнутись на нього випадково.



Місце, де все сталося, відоме в різних середовищах. Тут проводять свої «війнушки» страйкболісти та пейнтболісти, сюди приходять відпочити від опіки дорослих підлітки, з даху недобудови — чудовий краєвид. Не оминають його прихильники паркуру, альпіністи, графітники та безхатьки. На жаль, відоме воно й кількома нещасними випадками (включно зі смертельними — будівля розвалюється, тут можна зірватись зі стіни чи буквально провалитись скрізь підлогу), а кілька років тому поруч повісився на дереві молодий хлопець. Розказують, що навіть будівництво корпусу було припинене не тому, що після розвалу СРСР перестало фінансуватись, а після низки смертельних нещасних випадків робітниками. І начебто все це — через те, що корпус будували на місці колишнього кладовища.



Нагадаємо: у Камʼянці-Подільському від вибуху гранати на вулиці постраждали шестеро людей, в тому числі — чотирирічна дитина. За підозрою в цьому злочині затриманий неодноразово судимий 60-річний місцевий кримінальний авторитет, дитячий тренер з дзюдо та рукопашного бою. Свідки вказують, що він намагався закинути гранату в пивницю, але не зміг, бо був пʼяним.

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