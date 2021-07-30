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Події

Знайшли брата повішеним на мотузці від гойдалки: під Рівним повісився 9-річний хлопчик з багатодітної сім'ї

8:09 30 липня 2021
гойдалки

У четвер, 29 липня, у селі Кошмаки Рівненської області знайшли повішеним на гойдалках 9-річного хлопчика. Про трагедію повідомили у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

«За словами людини, яка викликала „швидку“, діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої були зроблені гойдалки», — йдеться у повідомленні.

Медики, які прибули на виклик, тільки констатували смерть дитини.

Попередньо відомо, що хлопчик — з багатодітної сім'ї. За словами очевидців, батьків не було поруч з дитиною.

Про подію вже повідомили поліціянтам.

Згідно з даними, з початку року в Україні 69 дітей скоїли самогубство і ще 329 намагалися накласти на себе руки.

Нагадаємо, два тижні тому у Дніпрі скоїла суїцид 15-річна дівчина. Вона повісилася на металевій перекладині. А в травні в Києві з моста стрибнув 15-річний хлопець, який не міг пережити смерть батьків від коронавірусу.

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