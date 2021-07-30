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Події

Пожирають врожай і навіть квіти: Львівську область атакували руді іспанські слизняки

9:56 30 липня 2021
слизняки

У Пустомитах Львівської області з'явилася велика кількість рудих іспанських слизняків. Про шкідників, які поїдають урожай, повідомили в «ПУСТОМИТИ ON-LINE» у Facebook.

Місцеві жителі відрами збирають слизняків, посипають їх сіллю і поливають розчинами, але нічого не допомагає.

Молюски вже деруться в будинках по стінах. Вони поїдають помідори, хрін і кропиву, атакують навіть квіти. Особливо багато слизняків після дощу.

«Слизняк іспанській так швидко поширюється, що боротися з ним в поодинці просто неможливо! Тут необхідно прийняти комплексні методи з ліквідації цих шкідників цілою громадою, біологічними засобами, які дозволені у населених пунктах, оскільки рік за роком їх стає все більше і більше … Треба негайно реагувати», — написала користувач Христина Наумко-Сороковська.

У мережі діляться порадами, як боротися зі шкідниками. Люди просять владу відреагувати на проблему.

Нагадаємо, жителі південних та східних областей раніше скаржилися на навалу сарани, яка знищує врожаї.

фото facebook.com/groups/pustomyty.online

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