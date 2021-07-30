Хвилі води і гори каміння трощили хати: на Закарпатті школярка врятувала від стихії своїх братів та сестер

12-річна Тетяна Тулайдан з селища Ясіня розповіла подробиці надзвичайної події.

— Ми грались на подвір’ї — я, мій менший братик Юрко, якому шість рочків, мої двоюрідні сестри 12 та 8 років і семирічний двоюрідний брат, — розповіла «ФАКТАМ» Тетяна Тулайдан. — Погода була дуже гарна, світило сонечко. А десь о пів на четверту набігли хмари, почався дощ, потемніло наче вночі. Розпочалася гроза із гучними ударами грому, величезними блискавками. Вода ревіла, наче звір. Річечка, що тече повз нашу вулицю, миттєво вийшла з берегів та затопила сусідські хати. Ми бачили, як за потоком води пливли розбиті паркани, людські речі, уламки будинків, машини зносило, наче іграшки, дерева та кущі рвало з корінням… Треба було швидко рятуватись.

Я не розгубилась і завела всіх своїх братів й сестер до хати. На подвір’ї випустила з кліток собак, щоб не потопились, а козу закрила у хліві, де високо. Сама бігом до хати, вимкнула електропостачання та газ. Ми думали, що в хаті безпечно, але величезна хвиля води вибила міцні вхідні двері. Спершу води було по коліна, але вона підіймалась. Вже речі у нашій кімнаті попливли. Стало дуже страшно, і ми вилізли на горище. Я допомогла піднятись меншим дітям. Просила братиків та сестричок в жодному разі не панікувати, гладила їх по голівках, заспокоювала. Ми молились Богу, аби врятував нас. На горище втекли й наші домашні коти. Якщо вода й далі підіймалась би, то ми вимушені були б рятуватись на даху. Це жахіття тривало десь хвилин сорок. А потім дощ раптово припинився. Ми не знали, що з нашими батьками. І вже згодом у вікно побачили, як схвильований та мокрий тато по груди у воді намагається дістатися до хати.

Тетяна Тулайдан

— Зранку ми з дружиною косили траву у горах, — розповів «ФАКТАМ» батько Тетяни Василь Тулайдан. — На наших очах розгулявся ураган. Малесенький потічок, який можна влітку перейти, не намочивши ніг, перетворився на щось неймовірне. Хвилі води, гори каміння з гір, бруду та намулу трощили хати, наче картонні, перекидали та тягнули за собою автомобілі, зривали мости, розкидали величезні брили бетону. На нашій вулиці є міст, зроблений на базі багатотонної платформи залізничного вагона. Хвиля кинула його десь на 600 метрів! Потік волік за собою худобу, людей.

У моїй голові була єдина думка, що з дітьми? Коли стихія вщухла, ми нарешті дістались до хати. На щастя, побачили наших діточок і племінників живими та неушкодженими! Вони з надією та вірою у порятунок дивились у маленьке віконечко на горищі. Смілива та мужня Тетянка врятувала їх. У нашій хаті води було десь більше метра! Але головне, що не сталося пожежі та короткого замкнення, бо Тетянка швидко вимкнула електрику та газ. Яка вона у нас розумничка! Домашні тварини теж не постраждали.

На жаль, зник безвісти один наш сусіда. Він їхав возом і потрапив під удар стихії. Чоловік намагався врятувати коня, але потік води, бруду й намулу збив його з ніг та потягнув за собою. Бідолаху досі не знайшли. Мабуть, загинув… Я пам’ятаю різні паводки, але такого жахіття у нас ще ніколи не було. Дуже вдячний хлопцям-рятувальникам, бійцям Національної гвардії, лісівникам, усім небайдужим, які відразу почали допомагати людям. І головне, що усі наші дітки живі та здорові завдяки моїй Тетянці.

Тетянка Тулайдан каже, що добре знає, як поводитись під час надзвичайних ситуацій. Пам’ятає розповіді та настанови батьків і вчителів. Дівчинка гарно вчиться, а ще грає на музичних інструментах. Тетяна, яка цього літа перейшла до восьмого класу, мріє стати рятувальником. Особливо їй подобається робота кінолога.

— Дівчинка у екстремальній ситуації діяла дуже вірно та грамотно, — повідомив «ФАКТАМ» виконувач обов`язки начальника пресслужби закарпатських обласних рятувальників підполковник служби цивільного захисту Федір Філіп. — З неї варто брати приклад і дорослим. Начальник нашого управління полковник Роман Гудак разом з обласним та районним керівництвом подякували юній рятівниці та її батькам та вручили Тетянці й діткам іграшки та подарунки.

Президент України Володимир Зеленський указом від 21 липня цього року нагородив Тетянку медаллю «За врятоване життя». Крім того, дівчинку номінуватимуть на участь у Всеукраїнській акції «Герой-рятівник року».

Тим часом місцеві мешканці оговтуються від удару стихії.

— Того дня на Рахівщині за 40 хвилин випала майже половина місячної норми опадів, стихія підтопила 192 подвір’я, 93 будинки, 12 автошляхів комунальної власності, — констатував Федір Філіп. — Зруйновані три будинки, трансформаторна станція, майже п’ять кілометрів доріг, понад 50 мостових переходів, чотири ділянки берегоукріплень та 48 лісових мостів.

Фото надано пресслужбою закарпатських обласних рятувальників

На фото: Керівник закарпатських рятувальників Роман Гудак нагородив Тетяну Тулайдан за мужність

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