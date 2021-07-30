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Події

Під Полтавою пантера напала на чоловіка: вчепилася за голову і не відпускала

11:06 30 липня 2021
пантера

На Полтавщині, де нещодавно собака вчепився в обличчя маленького хлопчика, сталася надзвичайна подія в екопарку — на чоловіка напала пантера.

Як повідомляє kolo.news, подія трапилася у селі Ковалівка, де жертвою нападу хижака став місцевий ветеринар.

В обласній поліції підтвердили факт нападу і додали, що НП сталася 29 липня близько півдня, коли чоловік годував тварин.

Видання наводить слова жінки, яка з дітьми була в екопарку і в якийсь момент почула крики. Виявилося, що кричав чоловік, у якого на голові сиділа пантера. Поруч стояв візок з кормом для тварин.

Люди, які прибігли на крики, відбили потерпілого у хижака, хоча той не хотів відпускати жертву.

Інший очевидець стверджував, що чоловік був весь у крові, але при свідомості — він сидів біля сараю і говорив, що перед очима все сіре. У Полтаву його забрала «швидка».

Про потерпілого відомо, що його оперували протягом близько 1,5 години, його стан — середньої тяжкості. Чоловікові 33 роки, він — мешканець Полтави.

Нагадаємо, що у Мірнограді Донецької області дві собаки, які охороняли будинок, опинилися вночі на вулиці і напали на двох перехожих. Один з постраждалих невдовзі помер від отриманих ран.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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