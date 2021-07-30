Отримала важкі переломи і травми: під Миколаєвом дівчинка випала з вікна 4-го поверху

Якщо на Волині маленькі брати 2 і 3 років обперлися на москітну сітку і впали з висоти другого поверху, то на Миколаївщині медики рятують життя 12-річної дівчинки — вона випала з вікна на четвертому поверсі.

Як повідомляє «ТСН», НП сталася в Южноукраїнську Миколаївської області. Дівчинка отримала важкі травми і переломи.

На даний момент відомо, що у квартирі на четвертому поверсі гуляла компанія підлітків — спочатку вони були на вулиці, а потім всі разом вирушили в гості до однієї з дівчаток. А на світанку в «швидку» повідомили про те, що трапилося.

Друзі дівчинки (від 12 до 16 років) стверджують, що вона вистрибнула з вікна сама, рідні потерпілої в цю версію не вірять. Наразі з'ясуванням всіх обставин займеться поліція — відкрито кримінальне провадження.

Хоча правоохоронці не виключають і того, що школярка могла зробити це сама. «Вона прийшла у гості до своєї подруги у пригніченому стані. Казала, що розлучилася з хлопцем. Пішла відпочивати у кімнату, після чого інші почули крик, зайшли у кімнату і побачили, що вона вже на землі», — розповідає начальник обласної поліції Віктор Прокурдін.

Батько дівчинки з такою версією не згоден: «Семеро людей там було. 16-річний хлопець, кажуть, домагався. Вона у мене спортивної статури. Можливо, вона відштовхнула, а він дав здачі — штовхнув і дитина вилетіла».

Тим часом медики стверджують, що дівчинка вижила завдяки диву — її готують до складної операції.

«Впала, як кішки падають, на ноги, плюс больовий шок. Але вона була у свідомості. Пошкоджені обидві ноги, рука, кістки таза та спина», — розповів в.о. медичного директора місцевої лікарні Ігор Сербулов.

Раніше у Дніпрі з вікна на шостому поверсі випала 5-річна дівчинка — життя дитини врятували білизняні мотузки, натягнуті під вікнами.

Фото з Pixabay.

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