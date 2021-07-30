ДТП на Броварському проспекті в Києві: вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами

У п'ятницю, 30 липня, в Києві сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та маршрутного таксі.

Аварія трапилася на виїзді з Броварського проспекту у бік проспекту Гагаріна біля станції метро «Чернігівська», передає «Київ Оперативний».



Водій вантажного Mercedes не пропустив маршрутку, яка їхала головною дорогою.

«Пасажири вийшли через задні двері, так що начебто обійшлося без серйозних травм», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, два тижні тому в Києві в аварію потрапила відома телеведуча.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про ДТП у Полтавській області, в якій загинули 4 людини.

фото https://www.facebook.com/KyivOperativ/



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