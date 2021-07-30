Северодонецьк накрила потужна злива: автомобілі «попливли» дорогами

Зливи та шквальний вітер, які приніс в Україну атмосферний фронт, «прогулялися» й Луганщиною, зокрема, серйозно підтопивши Северодонецьк.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, у місті пройшов сильний, а подекуди й з градом. Пориви вітру сягали до 20 м / с.

Під час негоди багато дерев було повалено, що спричинило пошкодження електромереж та перекриття руху транспорту.

А сайт міста Северодонецьк повідомляє, що стихія повалила флагшток біля Міського палацу культури і пошкодила дах ДК Химіків.

Видання пише, що сильні дощі завжди приносять Северодонецьку безліч проблем — підтоплення житлових будинків, адміністративних будівель, соцоб'єктів. Серед великих проблем міста — це поганий стан зливових каналізацій — під час дощів вода не відводиться, а підтоплює вулиці.

Злива в Сєвєродонецьку, фото www.06452.com.ua

Злива в Сєвєродонецьку, фото www.06452.com.ua

Злива в Сєвєродонецьку, фото www.06452.com.ua

Злива в Сєвєродонецьку, фото www.06452.com.ua

Злива в Сєвєродонецьку, фото www.06452.com.ua

До речі, синоптики обіцяли дощі з грозами на Луганщині і у п'ятницю, 30 липня.

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Фото ДСНС.

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