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Події

Северодонецьк накрила потужна злива: автомобілі «попливли» дорогами

14:25 30 липня 2021
Дерево, що впало

Зливи та шквальний вітер, які приніс в Україну атмосферний фронт, «прогулялися» й Луганщиною, зокрема, серйозно підтопивши Северодонецьк.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, у місті пройшов сильний, а подекуди й з градом. Пориви вітру сягали до 20 м / с.

Під час негоди багато дерев було повалено, що спричинило пошкодження електромереж та перекриття руху транспорту.

А сайт міста Северодонецьк повідомляє, що стихія повалила флагшток біля Міського палацу культури і пошкодила дах ДК Химіків.

Видання пише, що сильні дощі завжди приносять Северодонецьку безліч проблем — підтоплення житлових будинків, адміністративних будівель, соцоб'єктів. Серед великих проблем міста — це поганий стан зливових каналізацій — під час дощів вода не відводиться, а підтоплює вулиці.

Злива в Сєвєродонецьку, фото www.06452.com.ua

Злива в Сєвєродонецьку, фото www.06452.com.ua

Злива в Сєвєродонецьку, фото www.06452.com.ua

Злива в Сєвєродонецьку, фото www.06452.com.ua

Злива в Сєвєродонецьку, фото www.06452.com.ua

До речі, синоптики обіцяли дощі з грозами на Луганщині і у п'ятницю, 30 липня.

Ексклюзивний матеріал «Синоптикиня Наталія Діденко назвала дату похолодання і пояснила, чому українці скаржаться на погоду» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ДСНС.

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