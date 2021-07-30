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Події

Знайшли напівголою і без свідомості: у курортному Бердянську відпочивальниця після кафе потрапила до реанімації

15:22 30 липня 2021
Лікар

У курортному Бердянську, де заборонили купатися на декількох міських пляжах, у лікарню потрапила 21-річна дівчина, яку без свідомості та напівоголену на вулиці Горького виявили перехожі.

Як повідомляє «Про Бердянськ», медики, які приїхали за викликом, так і не змогли привести її до тями. Дівчину шпиталізували і помістили у реанімацію.

Фото з сайту https://pro.berdiansk.biz

На даний момент відомо, що потерпіла — мешканка Генічеська. Кілька днів вона проведе у лікарні.

За однією з версій, дівчина нічого не пам'ятає після посиденьок у кафе, в якому вона була з хлопцем. До речі, куди подівся її супутник, не відомо.

За попередньою інформацією, щодо дівчини не було вчинено жодних протиправних дій, вона ні до кого претензій не має.

Нагадаємо, що нещодавно у Залізному Порту двоє відпочиваючих з Кропивницького позбулися золотих прикрас і майже восьми тисяч гривень після того, як до їхньої компанії підсів чоловік та пригостили нових знайомих пивом.

Фото з Pixabay.

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