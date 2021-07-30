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Події

НП біля Офісу президента України: поліція перевіряє підозрілий предмет

15:38 30 липня 2021
Банкова

У Києві, де неодноразово «мінували» лікарні, аеропорти і торгові центри, поліція перевіряє предмет, помічений біля будівлі Офісу президента на Банковій.

Як повідомляє «РБК-Україна», повідомлень про мінування правоохоронцям не надходило. «Біля стін Офісу президента виявили підозрілий предмет — сумку. Зараз вибухотехніки перевіряють», — відзначили у прес-службі столичної поліції.

Видання додає, що у п'ятницю у Офісу президента України заплановано проведення акції, учасники якої мають намір вимагати від керівництва країни прийняти закон про покарання за прояви дискримінації, а також розслідування нападів на представників ЛГБТ-спільноти. До речі, президента в будівлі немає — він відправився у Донецьку область, де відбудеться засідання РНБО.

Нагадаємо, що нещодавно у Сєвєродонецьку при в'їзді в управління СБУ в Луганській області під одним із службових автомобілів виявили сумку з невідомим пристроєм.

Фото з Вікіпедії.

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