Український суддя Микола Чаус, при дивних обставинах вивезений з території Молдови в квітні 2021 року, несподівано знайшовся у Вінницькій області. У село Мазурівка виїхала поліція. Про це повідомляє Цензор.Нет.

Про появу скандального судді Чауса в Мазурівці правоохоронцям заявив один з місцевих жителів. В Україні проти Чауса все ще не закінчено розслідування НАБУ. Суддю підозрюють в отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, Чаус намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому було відмовлено. Навесні 2021 року Чауса при підозрілих обставинах вивезли з Молдови в Україну — за кілька днів до легальної екстрадиції. Одночасно з цим в соцмережах з'явився канал, де було викладено відео з суддею. Чаус на відео заявляв, що він живий-здоровий і в безпеці, а те, що трапилося в Кишиневі називав «нібито викраденням».

Також Чаус обіцяв оприлюднити компромат проти осіб, причетних до переслідування судді в 2016 році.

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