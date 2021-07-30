Затримано ймовірного підривника поштоматів у Києві та Одесі: що відомо

У Чернівцях поліцейські затримали 30-річного уродженця Криму, якого запідозрили у причетності до підриву двох поштоматов — в один день вибухи пролунали у торговому центрі на столичній Оболоні і у поштовому відділенні в Одесі.

Як повідомляють у поліції Києва, чоловік останнім часом жив у Чернівцях. З'ясувалося, що він заздалегідь готувався до злочину, закупивши необхідні для вибухівки матеріали.

Фото поліції Києва

«Він відправив до Києва і Одеси посилки з піротехнічними виробами, які у поштоматах здетонували», — відзначили у столичній поліції і додали, що затриманого доставили в Оболонське управління поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, а також про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті — до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, що нещодавно у столиці затримали підривників банкомату — співробітник банку з подільником скористалися газовою сумішшю.

Фото поліції Києва.

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