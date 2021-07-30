Невдовзі після того, як вибухотехніки перевіряли вміст сумки, знайденої біля Офісу президента, де повинна була початися акція на підтримку ЛГБТ-спільноти, на Банковій почалися сутички з поліцією.

Відео сутичок з правоохоронцями у мережу виклав «Киев сейчас». Повідомлялося, що проти учасників акції застосували сльозогінний газ.

Тим часом, за інформацією «РБК-Україна», кілька учасників були затримані правоохоронцями.

До речі, з'ясувалася і доля сумки — вибухівки в ній не виявили, а її господар знайшовся.

Нагадаємо, що у липні цього року масова акція проходила і під будівлею Верховної Ради — її учасники вимагали підвищення пенсій колишнім силовикам і військовослужбовцям. Протестувальники намагалися штурмувати парламент, а після того, як нічого не вийшло, перекрили вулицю Грушевського.

Фото — скріншот.

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