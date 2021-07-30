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Події

«З дітьми на прогулянці був третій» — мама підозрюваного у вбивстві шестирічки під Харковом

16:39 30 липня 2021
дитина

В історії з вбивством шестирічної Мирослави під Харковом з'явилися нові обставини. У поліції вже є підозрюваний у злочині — 13-річний підліток. Але в селі готові свідчити, що в той день разом з дітьми бачили чоловіка з Харкова, і хочуть прояснити його роль у трагедії. Про це повідомляє NewsRoom.

Підозрюваний у вбивстві підліток, поки розслідується злочин, поміщений в приймальник-розподільник. А мати хлопця звертає увагу, що в день вбивства разом з дітьми на прогулянці був Максим Б., який приїхав з обласного центру. У селі вважають, що поліції варто було б поцікавитися цим громадянином.

«Він живе в Харкові, а в Старий Салтів приїжджає до своїх бабусі і дідуся. Він був судимий, ми думаємо на нього», — розповіла мама підозрюваного підлітка.

Жінка згадувала, що її син і Мирослава часто сварилися і в день вбивства посперечалися через обруч. Увечері того дня, коли стався злочин, підліток, прийшовши додому, виправ одяг, потім заявив, що піде до знайомих. Коли приїхала поліція, підліток погодився зустрітися з правоохоронцями, але був дуже наляканим.

Нагадаємо, зниклу в Старому Салтові дівчинку знайшли мертвою в покинутому будинку. Близько 19-ї години мати повідомила про зникнення дочки, а близько опівночі поліція знайшла тіло зі слідами насильницької смерті. Був затриманий 13-підліток, з яким дівчинка ввечері пішла гуляти. Він же і став єдиним підозрюваним у вбивстві. Пізніше стало відомо, що юнак зізнався в злочині.

Фото pixabay.com

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