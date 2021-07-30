26.77 / 26.96 31.67 / 32.02
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вбивство шестирічки під Харковом: в поліції назвали версію про «дорослого чоловіка» маячнею

18:59 30 липня 2021
дівчинка і дорослий

У поліції не будуть вивчати нову версію у справі про вбивство шестирічної дівчинки в Харківській області. Припущення, що на прогулянці разом з дітьми був присутній ще і якийсь чоловік, в поліції називають «маячнею». Про це заявив начальник поліції Харківської області Андрій Рубель в коментарі «Суспільне».

«Немає ніякого чоловіка. Це маячня», — заявив він.

Версію про те, що до вбивства може бути причетний раніше судимий чоловік з Харкова, озвучила мати підозрюваного в злочині підлітка. Нібито саме таку інформацію дізналася від сина. У поліції кажуть, що на допиті підозрюваний юнак ні про що подібне не згадував, а тому і залишається єдиним підозрюваним у вбивстві.

Нагадаємо, 6-річна Мирослава з села Старий Салтів зникла ввечері 28 липня — дівчинка вирушила на прогулянку з 13-річним сусідом і додому не повернулася. Тіло дитини знайшли за кілька годин в покинутій будівлі. Поліція прийшла до висновку, що дівчинку вбили. Підозрюваний підліток на час слідства знаходиться в приймальнику-розподільнику для дітей, де і пробуде до кінця серпня.

Фото https://ua.depositphotos.com/

161

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Кабмін запропонував урізати виплати одній групі пенсіонерів: що про це відомо

гроші і паспорт

Частина пенсіонерів ризикує залишитися без виплат з 1 вересня: названа причина

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади 2020

Вогонь на Фудзіямі та демарш росТБ: яскраві моменти церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо

Злата Огневич і Григорій Решетнік

Мені здається, Злата Огнєвіч закохана. До того ж не в одного чоловіка, — ведучий «Холостячки» Григорій Решетнік

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.