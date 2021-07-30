Вбивство шестирічки під Харковом: в поліції назвали версію про «дорослого чоловіка» маячнею

У поліції не будуть вивчати нову версію у справі про вбивство шестирічної дівчинки в Харківській області. Припущення, що на прогулянці разом з дітьми був присутній ще і якийсь чоловік, в поліції називають «маячнею». Про це заявив начальник поліції Харківської області Андрій Рубель в коментарі «Суспільне».

«Немає ніякого чоловіка. Це маячня», — заявив він.

Версію про те, що до вбивства може бути причетний раніше судимий чоловік з Харкова, озвучила мати підозрюваного в злочині підлітка. Нібито саме таку інформацію дізналася від сина. У поліції кажуть, що на допиті підозрюваний юнак ні про що подібне не згадував, а тому і залишається єдиним підозрюваним у вбивстві.

Нагадаємо, 6-річна Мирослава з села Старий Салтів зникла ввечері 28 липня — дівчинка вирушила на прогулянку з 13-річним сусідом і додому не повернулася. Тіло дитини знайшли за кілька годин в покинутій будівлі. Поліція прийшла до висновку, що дівчинку вбили. Підозрюваний підліток на час слідства знаходиться в приймальнику-розподільнику для дітей, де і пробуде до кінця серпня.

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