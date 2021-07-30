Затримання судді Чауса: до будівлі СБУ у Києві приїхав спецназ НАБУ (відео)

Суддю Миколу Чауса, виявленого поліцією в селі під Вінницею, перехопила СБУ і відвезла до Києва. У НАБУ стверджують, що скандальний суддя зараз в будівлі главку СБУ в Києві. Спецназ НАБУ заблокував будівлю на вул. Володимирській, 33. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото з місця подій.

В СБУ кажуть, що не дивлячись на приїзд до будівлі автомобілів НАБУ, працюють в звичайному режимі. Ситуацію з суддею Чаусом в СБУ офіційно не коментували.

У НАБУ вважають, що Служба безпеки повинна була передати Чауса детективам, а не везти до Києва. Під час проїзду вулицями столиці детективи Нацбюро намагалися зупинити автоколону. «На законні вимоги детективів зупинитися і передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували», — поскаржилися в НАБУ.

Детективи НАБУ вимагають, щоб СБУ видала їм розшукуваного суддю. У Нацбюро розслідувань відкрито справу проти Чауса за підозрою в отриманні великого хабара.

Нагадаємо, операція з викриття хабарництва в Дніпровському районному суді Києва проводилася 9 серпня 2016 року. Суддю підозрювали в отриманні 150 тисяч доларів. НАБУ вилучило трилітрову банку з валютою.

459

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter