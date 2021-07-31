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Події

На Донбасі вибух на шахті: 10 постраждалих

10:16 31 липня 2021
На Донбасі вибух на шахті: 10 постраждалих

На шахті в селищі Удачноє Покровського району Донецької області (шахтоуправління «Покровське») вранці 31 липня сталася аварія. Близько 5−6 годин ранку зафіксовано вибух метану в північному польовому конвеєрному штреку на горизонті 815 метрів. Про це повідомила ДСНС в Донецькій області.

Через вибух, за попередніми даними, постраждали 10 гірників. Зараз вони знаходяться в лікарні Покровська. Деякі з постраждалих у важкому стані.

На місці працює гірничо-рятувальний загін. Причини і обставини події встановлюються. Ведеться ліквідація наслідків аварії.

Нагадаємо, раніше на вугледобувному підприємстві шахтоуправління «Покровське» стався обвал породи, внаслідок чого загинув гірник. Також на шахті в 2018 році через вибухи повітряно-метанової суміші постраждали семеро людей.

Фото miningwiki.ru

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