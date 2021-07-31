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Події

Вбивство шестирічної дівчинки під Харковом: прокуратура оприлюднила нові дані

16:23 31 липня 2021
убита дівчинка

У прокуратурі прокоментували хід розслідування вбивства шестирічної дівчинки під Харковом, в скоєнні якого підозрюють 13-річного хлопця.

Прес-секретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко заявив — дитина загинула від удару по голові, який був нанесений невідомим тупим предметом.

«Дівчинка померла від удару тупим предметом, але ні його розмір, ні матеріал поки невідомі», — зазначив він в коментарі місцевому виданню.

Крім того, проводиться експертиза тіла загиблої на предмет можливого прижиттєвого згвалтування. Вона, вказав представник прокуратури, може зайняти близько місяця.

Нагадаємо, 6-річна Мирослава Т. з села Старий Салтів увечері 28 липня пішла на прогулянку з 13-річним сусідом і додому не повернулася. Тіло дитини знайшли через кілька годин в покинутій будівлі. Поліція прийшла до висновку, що дівчинку вбили. Підозрюваного підлітка на час слідства поміщено в приймач-розподільник для дітей, де він пробуде до кінця серпня. При цьому в поліції спростовують версію про можливу причетність до вбивства невідомого дорослого чоловіка.

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