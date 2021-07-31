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Курортник під кайфом влаштував переполох в Кирилівці: дісталося навіть поліцейським

18:04 31 липня 2021
Курортник під кайфом влаштував переполох в Кирилівці: дісталося навіть поліцейським

У Кирилівці, де недавно хлопця вбило струмом прямо на пляжі, відпочиваючий з Полтави напав на поліцейського прямо у відділенні, завдавши йому удари ногою.

Як повідомив Відділ комунікації поліції Запорізької області, чоловіка затримали ввечері 30 липня за бійку на базі відпочинку, розташованій на косі Пересип. Він чіплявся до громадян і провокував бійку.

На зауваження прибулих правоохоронців неадекват теж не реагував, продовжуючи провокувати бійку, і був доставлений в сектор поліцейської діяльності № 1 в смт Кирилівка.

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Там під час оформлення протоколу чоловік завдав ударів ногою по тулубу поліцейського, якому довелося викликати «Швидку допомогу».

За інформацією медиків, наразі правопорушник перебував у стані наркотичного і алкогольного сп'яніння.

Інцидент був кваліфікований за частиною 2 статті 345 («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу») Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати неадекватові, полягає в позбавленні волі на п'ять років.

На жаль, курортникам в Кирилівці можуть загрожувати не тільки подібні бійки, але і пограбування. Так, на базі відпочинку, яка розташована на Федотовій косі у відпочивальників з номеру за 1300 грн на добу вкрали гроші і коштовності. За словами потерпілої жінки, після інциденту камери відеоспостереження на базі виявилися поламані, а один ключ підходив до дверей всіх номерів.

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