Масштабна пожежа у передмісті Одеси: горять склади великої мережі супермаркетів

У неділю, 1 серпня, сталася пожежа в ближньому передмісті Одеси — в селі Нерубайське. Клуби чорного диму видно за десятки кілометрів.

Як повідомили в регіональному главку ГСЧС, пожежа виникла в розташованих тут складських приміщеннях.

«Гасіння пожежі ускладнюється через поривчастий вітер і поширення вогню всередині панелей. Зараз з вогнем борються понад 70 рятувальникі», — уточнили в главку.

Полум'я швидко поширюється усередині приміщень, і вже охопило понад 10 тисяч квадратних метрів. Загальна площа триповерхових складів становить понад 37 тисяч квадратних метрів.

<br />

На підмогу рятувальникам зараз направлені додаткові сили.

За попередньою інформацією, складські приміщення належать мережі АТБ.

Нагадаємо, в червні загорілися склади з будматеріалами в Чугуєві під Харковом, а в Одесі загорівся багаж одного з пасажирів в аеропорту.

255

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter