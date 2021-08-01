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Події

Масштабна пожежа у передмісті Одеси: горять склади великої мережі супермаркетів

12:15 1 серпня 2021
пожежа

У неділю, 1 серпня, сталася пожежа в ближньому передмісті Одеси — в селі Нерубайське. Клуби чорного диму видно за десятки кілометрів.

Як повідомили в регіональному главку ГСЧС, пожежа виникла в розташованих тут складських приміщеннях.

«Гасіння пожежі ускладнюється через поривчастий вітер і поширення вогню всередині панелей. Зараз з вогнем борються понад 70 рятувальникі», — уточнили в главку.

Полум'я швидко поширюється усередині приміщень, і вже охопило понад 10 тисяч квадратних метрів. Загальна площа триповерхових складів становить понад 37 тисяч квадратних метрів.

На підмогу рятувальникам зараз направлені додаткові сили.

За попередньою інформацією, складські приміщення належать мережі АТБ.

Нагадаємо, в червні загорілися склади з будматеріалами в Чугуєві під Харковом, а в Одесі загорівся багаж одного з пасажирів в аеропорту.

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