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У Києві сталася пожежа у великому торговому центрі: в ГСЧС розповіли подробиці

14:09 1 серпня 2021
У Києві сталася пожежа у великому торговому центрі: в ГСЧС розповіли подробиці

Слідом за пожежею під Одесою 1 серпня виникло загоряння і в Києві — в торговому центрі «Піраміда» на масиві Позняки сталося коротке замикання в промисловому кондиціонері. Це, в свою чергу, призвело до задимлення.

Як повідомили РБК-Україна в прес-службі ГСЧС Києва, співробітники ТРЦ загасили пожежу ще до прибуття рятувальників.

Однак для профілактики подальшого загоряння пожежники застосували порошковий вогнегасник.

«Диму було багато, тому що кондиціонер промисловий, не маленький. Жертв і постраждалих немає», — повідомили в прес-службі рятувальників.

У мережі з'явилися відео з місця інциденту.

Нагадаємо, в травні загоряння в ТЦ Вінниці призвело до людських жертв, а пожежу в ТЦ «Епіцентр» у Первомайську під Миколаєвом взагалі влаштували зумисно.

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