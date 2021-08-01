Заснув на рейках і позбувся ніг: на київському вокзалі сталася трагедія

У неділю, 1 серпня, на приміському вокзалі Київ-Пасажирський чоловікові, який заснув на рейках, відрізало ноги. Раніше у Львівській області з потягу під час руху випав чоловік, в результаті він отримав важкі травми. Про подію в Києві журналіст Олександр Рудоманов повідомив в своєму Facebook.

Очевидець заявив, що чоловік живий, його забрала швидка допомога. Нібито він був нетверезий і заснув на залізничній колії. Машиніст поїзда зробив екстрене гальмування, але це не допомогло.

«Можливі затримки приміських поїздів, які їдуть ділянкою Київ-Пасажирський — Дарниця», — написав Рудоманов.

Раніше повідомлялося, що в липні в Києві загинув чоловік, який на станції метро «Дарниця» впав на рейки.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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