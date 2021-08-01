26.76 / 26.96 31.65 / 32.04
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Заснув на рейках і позбувся ніг: на київському вокзалі сталася трагедія

21:43 1 серпня 2021
Рейки

У неділю, 1 серпня, на приміському вокзалі Київ-Пасажирський чоловікові, який заснув на рейках, відрізало ноги. Раніше у Львівській області з потягу під час руху випав чоловік, в результаті він отримав важкі травми. Про подію в Києві журналіст Олександр Рудоманов повідомив в своєму Facebook.

Очевидець заявив, що чоловік живий, його забрала швидка допомога. Нібито він був нетверезий і заснув на залізничній колії. Машиніст поїзда зробив екстрене гальмування, але це не допомогло.

«Можливі затримки приміських поїздів, які їдуть ділянкою Київ-Пасажирський — Дарниця», — написав Рудоманов.

Раніше повідомлялося, що в липні в Києві загинув чоловік, який на станції метро «Дарниця» впав на рейки.

Фото: https://ua.depositphotos.com

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Медузи на пляжі в Кирилівці

Доведеться змиритися: вчений пояснив навалу медуз в Азовському морі і дав прогноз на майбутнє

Леся Никитюк

«Українська Барбі»: Нікітюк покрасувалась у «голому купальнику» з вирізами з боків

світло

Остаточне рішення: в Уряді назвали тарифи «на світло» для населення з 1 серпня

Настя Каменських

«Можливість насолодитися одне одним»: Настя Каменських показала інтимний момент з Потапом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.