Загинули на лавочці у парку: у Львові під час буревію дерево вбило хлопця та дівчину

Стихія, що обрушилася на західні регіони України, стала причиною смертельної НП у Львові, де в одному з парків дерево впало на хлопця і дівчину.

Як повідомляють у Львівській міськраді, у Стрийському парку загинула молода пара, яка сиділа на лавці — 20-річний хлопець і 18-річна дівчина. Від отриманих травм вони загинули на місці.

Фото з сайту https://varta1.com.ua.

Фото з сайту https://varta1.com.ua.

За інформацією «Варта1», у молодих людей було побачення — на місці трагедії залишився букет, який хлопець приніс дівчині.

Фото з сайту https://varta1.com.ua.

На пару впали дві величезні гілки — одна з висоти близько 10 метрів, інша — з 14-метрової висоти, попутно зачепивши опору ліхтаря, який також впав на людей.

Фото з сайту https://varta1.com.ua.

Про хлопця відомо, що він перейшов на другий курс Львівської військової академії.

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Фото з Вікіпедії, автор Johnny, і з сайту https://varta1.com.ua.

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