Утримував у автівці та двічі зґвалтував: у Сумах чоловік знущався над безпорадною 18-річною дівчиною

На Сумщині, де раніше завели справу на фотографа-педофіла, який розбещував і гвалтував маленьких дівчаток, правоохоронці затримали мешканця обласного центру, який протягом декількох годин утримував дівчину і двічі її згвалтував.

Як повідомляють у ГУНП в Сумській області, чоловік, скориставшись безпорадним становищем 18-річної дівчини, згвалтував її на березі річки. Пять годин він утримував її у своєму авто, возячи містом. А потім поїхав до лісу, де ще раз згвалтував потерпілу.

Поліція встановила особу насильника — ним виявився раніше судимий 36-річний житель Сум. Йому вже повідомили про підозру за ч.2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст. 152 (Згвалтування) КК України.

Постраждалій надали медичну допомогу і передали під опіку батьків.

Раніше на Полтавщині затримали чоловіка, якого підозрюють у згвалтуванні та вбивстві дружини — тіло 24-річної жінки з ознаками насильницької смерті знайшли у саду на околиці села Біленченківка.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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