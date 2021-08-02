Небезпечний курорт: у Кирилівці туристка провалилася у відкритий люк і замість пляжу опинилася у лікарні

У Кирилівці, де днями не змогли врятувати чоловіка, який потонув, сталася ще одна НП — дівчина, яка йшла пішохідною зоною курортного селища, провалилася у відкритий люк, на дні якого було сміття, палиці та арматура.

Про цей випадок туристка із Сум розповіла в Instagram, виклавши фото своєї ноги у гіпсі — у дівчини діагностували «закритий перелом верхньої тильної сторони стопи».

«Сьогодні був звичайний вечір і я йшла, гуляючи з мамою повз церкву, яка знаходиться у Кирилівці. Приїхали з міста Суми. Сміялися, жартували, в руках у мене було дві коробки пахлави, яку я купила чоловікові… Потім все як в тумані», — пише постраждала і додає, що впавши в люк, вона не відчувала ногу, а потім від болю втратила свідомість

На щастя, «швидка» приїхала дуже швидко, а потім були «7 кіл пекла». Постраждалу відвезли до лікарні, що у 40-ка кілометрах від курорту, проте назад її везти ніхто не збирався. Допоміг чоловік, який довіз туристку до Кирилівки. Однак тепер їй з травмою доведеться 12 годин якось їхати у машині додому.

«Бути на море і зламати ногу — це ситуація року… Хто мені компенсує моральні та матеріальні збитки?! Я ж це так не залишу, дійду до кінця, і доведу справу до суду!» — обурюється потерпіла тим, що місцева влада «гребе гроші лопатою», але не подбала про безпеку туристів.

Раніше у Кирилівці затримали відпочивальника з Полтави, який влаштував бійку і чіплявся до перехожих, а вже пізніше, у відділенні поліції, він напав на правоохоронця.

Фото зі сторінки https://www.instagram.com/artkids.sumy.

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