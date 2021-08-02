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Події

Черепно-мозкові травми, переломи та численні забої: у страшній ДТП на Волині постраждали 7 осіб

11:28 2 серпня 2021
ДТП

На Волині, де днями у смертельну ДТП потрапив Ford Focus, в який набилося п'ятеро дорослих і семеро дітей, біля села Софіївка Луцького району зіткнулися BMW і Renault Trafic.

Як повідомляють у ГУНП у Волинській області, сім осіб опинилися у лікарні.

https://vl.npu.gov.ua/

За попередніми даними, 33-річний водій BMW виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем Renault Trafic під керуванням 35-річного жителя Харківської області.

https://vl.npu.gov.ua/

Постраждали обидва водії і п'ятеро пасажирів Renault Trafic. Всі вони шпиталізовані.

За даними «ТСН», у постраждалих черепно-мозкові травми, переломи і численні забої. Четверо перебувають у важкому стані.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше у Волинській області водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою Volvo. Хлопець, який перебував за кермом легковика, загинув, водій вантажівки потрапив до лікарні.

Фото ГУНП у Волинській області.

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