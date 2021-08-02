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Події

Туристів «розвели» у Затоці: стало відомо про незвичайний спосіб шахрайства на курорті

13:17 2 серпня 2021
Креветки

На чорноморському курорті Одеської області Затоці, де раніше море «зацвіло» та стало зеленим, курортники стають жертвами шахраїв — їм продають «креветки», які зроблені з желатину. Про цю подію повідомляється в Telegram-каналі УНІАН Туризм.

Одна з відпочиваючих розповіла, як купила великі смугасті тигрові креветки, котрі, за її словами коштували досить дорого.

«І як же ми засмутилися, коли вони виявилися з желатину. Просто влиті в формочку», — заявила дівчина.

Вона продемонструвала, що такі «креветки» навіть неможливо розламати — настільки вони щільні.

Раніше повідомлялося, що під час відпочинку в Затоці потонули 13-річний хлопчик і його 49-річний батько — їхні тіла знайшли на пляжі бази відпочинку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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