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Події

Постраждали чотири людини: в Кирилівці гідроскутер на швидкості влетів в надувний «банан» з відпочиваючими

14:02 2 серпня 2021
Море

На курорті Кирилівка, де зазначається нове нашестя медуз, морських бліх і комарів, стався нещасний випадок — зіткнулися гідроскутер і надувний «банан». Про це в своєму Facebook повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької області.

Гідроскутер на швидкості врізався в «банан», в результаті постраждали чотири людини: двоє чоловіків, жінка та 9-річний хлопчик. Медики надали допомогу та госпіталізували чоловіка з закритою травмою поперекового відділу хребта, а також жінку із закритою травмою правого стегна.

Раніше в Кирилівці сталося ще кілька інцідентів. Так, дівчина, яка йшла по пішохідній зоні курортного селища, провалилася у відкритий люк і була госпіталізована. Раніше тут на пляжі потонув чоловік.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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