Кота довелося випилювати з бетону: люди прийшли на допомогу бідолашній тварині
Співробітники екстрених служб не рідко рятують від вірної смерті не тільки людей, а й тварин.
Про подібний випадок розповіли у МВД, показавши рятувальні роботи з вилученню кота із величезної бетонної брили.
На фото видно, що тварина, яка залізла всередину плити через невеликий отвір, застрягло в іншому — з брили назовні стирчала одна котяча голова.
«Історія порятунку у чотирьох фото! Видно, що хвостатий ні про що не шкодує. Дякую рятувальникам за оперативність і блискучу операцію», — йдеться у повідомленні на сторінці МВС у соціальних мережах.
У повідомленні не уточнюється, в якому населеному пункті рятувальники допомогли тварині.
Раніше у Дніпрі співробітники ДСНС визволили собаку з покинутого колодязя — пес знаходився на глибині двох метрів і не міг самостійно вибратися з пастки.
Фото зі сторінки МВС у соцмережах.667
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