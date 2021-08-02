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Події

Кота довелося випилювати з бетону: люди прийшли на допомогу бідолашній тварині

14:15 2 серпня 2021
Кот у бетонній плиті

Співробітники екстрених служб не рідко рятують від вірної смерті не тільки людей, а й тварин.

Про подібний випадок розповіли у МВД, показавши рятувальні роботи з вилученню кота із величезної бетонної брили.

На фото видно, що тварина, яка залізла всередину плити через невеликий отвір, застрягло в іншому — з брили назовні стирчала одна котяча голова.

«Історія порятунку у чотирьох фото! Видно, що хвостатий ні про що не шкодує. Дякую рятувальникам за оперативність і блискучу операцію», — йдеться у повідомленні на сторінці МВС у соціальних мережах.

фото https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/

фото https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/

Фотоhttps: //www.facebook.com/mvs.gov.ua/

У повідомленні не уточнюється, в якому населеному пункті рятувальники допомогли тварині.

Раніше у Дніпрі співробітники ДСНС визволили собаку з покинутого колодязя — пес знаходився на глибині двох метрів і не міг самостійно вибратися з пастки.

Фото зі сторінки МВС у соцмережах.

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