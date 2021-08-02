Побиття танцівника балету Дорофєєвої: співробітника УДО затримали

У Києві затримали співробітника Управління державної охорони, якого підозрюють у нападі на танцівника балету Наді Дорофєєвої. 28-річного хулігана впізнали, він очікує судового рішення з приводу своєї подальшої долі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Потерпілий танцівник шоу-балету все ще в лікарні швидкої допомоги в медикаментозній комі. 22-річний Євген отримав сильний удар в голову, після чого був відвезений до лікарні з важкою закритою черепно-мозковою травмою.

Конфлікт між двома чоловіками стався вранці 1 серпня біля кафе в центрі Києва (на вул. Антоновича, 45). Інцидент був зафіксований камерами спостереження.

Справою займається Держбюро розслідувань при процесуальному керівництві Київської міської прокуратури.

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