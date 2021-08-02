Підконтрольний українському нардепу: СБУ нейтралізувала «силовий осередок» проросійського ГО

СБУ заявила, що в трьох містах України провела обшуки і блокувала діяльність злочинного угруповання. Передбачається, що в Харкові, Сєвєродонецьку і Лисичанську діяли центри по «розгойдуванню» суспільно-політичної ситуації в східних регіонах. У завдання цих центрів входило провокувати сутички на ідеологічній основі і підбурювати до масових порушень правопорядку, повідомляє СБУ.

Під час обшуків було вилучено холодну зброю, велику партію марихуани та обладнання для її вирощування. Була знайдена інструкція з підготовки учасників угруповання до радикальних дій проти ідеологічних опонентів.

Вилучене під час обшуку

В СБУ кажуть, що зловмисники діяли під прикриттям громадського об'єднання, підконтрольного українському депутату.

Нардеп Ілля Ківа вже відреагував на обшуки і впевнений, що справу шито білими нитками, і незабаром вона розвалиться. «Ви всі хочете навісити на нас „мертвих собак“… Все, що ви намагаєтеся на нас сьогодні навісити, розсиплеться. Уже розсипається», — заявив він.

За підсумками обшуків СБУ збирається пред'явити підозру лідеру угрупування і домогтися його арешту. Ківа на це стверджує, що затриманий свідок нібито дав свідчення під тиском, і в Офісі генпрокурора вже зацікавилися цією справою.

Нагадаємо, раніше СБУ відзвітувала, що затримала на шляху до Харкова автобуси з «тітушками». Ківа тоді обурювався, що затримані — представники руху «Патріоти за життя», заснованого нардепом. Стверджувалося, що молоді люди їхали «на збори».

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