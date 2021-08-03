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«Вийшов на пробіжку і не повернувся»: у Києві зник голова «Білоруського дому»

7:30 3 серпня 2021
Віталій Шишов

У Києві 2 серпня зник голова організації «Білоруський дім в Україні». 26-річний Віталій Шишов вийшов о 9-й годині ранку на пробіжку, повинен був повернутися через годину, але вдома так і не з'явився. Дівчина Віталія звернулася в поліцію, і та оголосила білоруса в розшук.

Телефон Шишова в даний момент не відповідає. У тому квадраті, де останній раз відслідковувався апарат, кінологи зі службовими собаками прочесали ліс. До пошуків залучені волонтери. Вранці 3 серпня пошукові роботи продовжилися.

Шишов зник в районі житлового комплексу «Чайка» по вулиці Бударіна. Розслідування веде Святошинське райуправління поліції Києва. Про зникнення білоруса і його можливу появу на кордоні повідомлена прикордонна служба.

поиски
Пошуки Віталія Шишова тривають

«Білоруський дім в Україні» — громадська організація, яка допомагає мігрантам з Білорусі, які осіли на українській території. На 8 серпня біля організації був запланований марш єдності білорусів. Захід планувалося провести в центрі Києва.

Нагадаємо, в Білорусі після зустрічі Олександра Лукашенка з російським лідером Володимиром Путіним почалася хвиля гонінь на журналістів, правозахисників і активістів громадських організацій. Політичні аналітики кажуть про зачистку громадянського суспільства.

Фото beldomua / Telegram

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