Білоруського опозиціонера знайшли повішеним у Києві
26-річного білоруса Віталія Шишова, при дивних обставинах зниклого в Києві, вранці 3 серпня знайшли мертвим. Громадянина Білорусі виявили повішеним у київському парку, неподалік від будинку. Про це повідомила столична поліція.
На місці виявлено мобільний телефон Шишова, апарат вилучено та буде перевірено слідчими.
У поліції Києва підтвердили, що будуть розглядати не тільки версію про суїцид, але і про вбивство, замасковане під зведення рахунків з життям. Буде перевірені міські камери відеоспостереження, опитано свідків.
Правоохоронці просять усіх, хто знав Віталія Шишова, поділитися корисною для слідства інформацією: про можливі загрози білорусу, про його психоемоційний стан останнім часом.
Білоруський правозахисний центр «Вясна» повідомляв, що Шишов помічав стеження за собою під час пробіжок, а з дівчиною Віталія намагалися поспілкуватися підозрілі особи. Це змусило насторожитися, оскільки в Білорусі нещодавно було оголошено про переслідування лідерів громадських організацій, журналістів, активних представників громадянського суспільства.
Фото beldomua/Telegram610
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